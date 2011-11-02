Создание интерактивного калькулятора шкафов купе

$500
Веб-программированиеЗавершен4 заявки267 просмотров
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Нужен калькулятор шкафов Купе.

Просьба тех кто хочет попробывать не беспокоить.

Нужен тот кто уже делал похожее.

Это нужно будет встроить в сайт.

Реализация - Флеш или jQuery( предпочтительней, но не обязательно )

Вот варианты, которые подходят

http://www.arline.ru/calc01.php

http://s-kupe.com/index.php?page=calcc

http://pod-zakaz.com.ua/calculator.html

http://www.slidy.ru/calculator.html

http://mebliwood.com.ua/prices/sliding-wardrobe.html

http://baly.com.ua/calculator/

http://moscow-shkaf.ru/calculator.html

http://www.ronikon.ru/act-view/page-269/

Возможен Вариант - взять и переделать.

Вот этот всем устраивает, но нужно поставить реквизиты заказчика :

http://www.arline.ru/FlexCasePlanner.swf

12 лет назад
Koshak01
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
lagant
Тарас 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад
$400
14 дней
Калькулятор сделан по т.з. + были доработки, что увеличило сумму. калькулятор установлен на сайте(http://kml-servis.ru/shkafy-kupe/kalkulyator-shkafy-kupe/). заказчик одобрил. Работой доволен, человек понимает, что нужно делать - радует, ответственный, Деньгам любит счет, рекомендую.
Рекомендую.
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