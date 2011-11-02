Нужно сделать несклоько исправлений на сайте, подробности в личку
Создание интерактивного калькулятора шкафов купе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен калькулятор шкафов Купе.
Просьба тех кто хочет попробывать не беспокоить.
Нужен тот кто уже делал похожее.
Это нужно будет встроить в сайт.
Реализация - Флеш или jQuery( предпочтительней, но не обязательно )
Вот варианты, которые подходят
http://www.arline.ru/calc01.php
http://s-kupe.com/index.php?page=calcc
http://pod-zakaz.com.ua/calculator.html
http://www.slidy.ru/calculator.html
http://mebliwood.com.ua/prices/sliding-wardrobe.html
http://baly.com.ua/calculator/
http://moscow-shkaf.ru/calculator.html
http://www.ronikon.ru/act-view/page-269/
Возможен Вариант - взять и переделать.
Вот этот всем устраивает, но нужно поставить реквизиты заказчика :
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