Натянуть дизайн на cms

Нужно сделать несклоько исправлений на сайте, подробности в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вообщем задача такая
Есть сверстанный макет, нужно поставить cms , требования: удобство редактирования контента.
Сроки сжатые. Пример тут shoolgino.ru/
возможно нужно будет доверстать часть на основе макета
Пишите предложения с вашими условиями и сроки+ пример.
Joomla и вордпресс не подходит!!
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