Многопользовательская веб-игра. JS-Animations

$1000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка147 просмотров
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Есть логика работы онлайн игры - викторины.

Нужно добавить в ее работу

1) js-анимаций.

2) медиа вопросов (аудио, видео)

3) админ панель для наполнения базы аудио, видео и текстовых вопросов

подробное описание, демо существующей игры и референсы нужного ре3ультата - при живом общении в Skype

(PHP+MySQL+JS)

12 лет назад
Dread9ko
Украина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад