Многопользовательская веб-игра. JS-Animations

Необходимо доработать существующую систему email маркетинга от AcriveCampaign. (www.activecampaign.com) Первая задача: Необходимые доработки – добавить возможность Скоринга (SCORING). По образу и подобию http://www.marketo.com/b2b-marketing-resources/category/best-practices/lead-scoring Остальные задачи так-же связаны с добавлением нового функционала пришущего CRM в эту систему. Подробности по запросу. Бюджет обсуждается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть логика работы онлайн игры - викторины.
Нужно добавить в ее работу
1) js-анимаций.
2) медиа вопросов (аудио, видео)
3) админ панель для наполнения базы аудио, видео и текстовых вопросов
подробное описание, демо существующей игры и референсы нужного ре3ультата - при живом общении в Skype
(PHP+MySQL+JS)
- Похожие заказы
- $2500Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать скрипт на PHP, который подключается к сервису Яндекс.Метрика, получает количество посетителей сайта за сутки и выводит на экран.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Движок ShopOS Нужно натянуть туда дизайн (тип шаблнов smarty) Буду рад рассмотреть предложения по ценамВеб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно создать скрипт по генерации анкет, которые подаются в налоговую инспекцию для регистрации ИП и ООО. Сам сайт на кириллице.рф Анкеты генерируются на основании данных введенных в соответствующие окна на сайте - пример работы http://regsАm.ru/FillDocuments/IP ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
В существующем сайта detoxaudio.com с CMS требуется сделать несколько косметических поправок в исходном файле. 1. Изменить написание заголовков на новые (см приложение) 2. исправить Contact Us чтобы письма доходили до администратора сайта 3. Изменить шрифт в полях ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется верстка и настройка сайта JOOMLA От вас сроки и стоимостьВеб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Есть набор параметров, по которым нужно производить расчет. Пример подобного калькулятора: http://mega-avto.com/page/calculator/ Сроки 1-1.5 дня. Цену предлагайте. Оплата ЯД или WM.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть сайт casmos.ru на Joomla 1.0.15 Не работает корректно JoomFish. Проблема с кодировкой. Нужно поправить.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! нужно сделать граббер каталога магазина. Сграбить в Mysql базу. Подробности при общении. Пишите ICQ 251029183Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
Написать серверный скрипт PHP Из списка строк (вводим в окошко) найти строки максимально отличающиеся от всех остальных. Мы вводим например 10000 строк. сравниваем первую строку с остальными, если эта строка имеет например 5 уникальных слов в сравнении с ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад