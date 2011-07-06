Граббер каталога

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок156 просмотров
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Здравствуйте! нужно сделать граббер каталога магазина. Сграбить в Mysql базу.

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12 лет назад
Rumus
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов
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