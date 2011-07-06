Установка шаблона на drupal и настройка

Добрый день,

необходимо установить существующий шаблон со всеми возможными опциями, и самое главное, объяснить как вы это делали пошагово. Т.е не только устанивить шаблон на существующий домен и хостинг, но и полноценно объяснить как вы это делали, а так же как вносить изменения, все это можно делать посредством skype , email. Оплата по договоренности. Базовые знания drupal присутствуют.