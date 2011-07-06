Интеграция базы данных в интернет-магазин

Обновить Virtuemart с 1.1.6 до 1.1.9 Нет, конечно, я сам знаю, как это делается. Просто при замене файлов заменяются и те файлы, которые я изменял ранее, но забыл, какие именно. Задача: перенести сайт к себе на локальный компьютер произвести обновление ...