Интеграция базы данных в интернет-магазин

Нужен скрипт умеющий репостить записи из twitter на стену в группе вконтакте где я администратор. .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть база данных по подбору аккумуляторов. Нужно ее интегрировать в существующий интернет-магазин, заполнить товаром, сделать дизайн фильтров.
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