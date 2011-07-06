Задача для специалиста Java/Groovy/Grails

Нужен специалист по Java, разобраться с небольшим сайтом, написанным на фреймворке Grails языка Groovy, который является надстройкой над Java.

Сайт грузит процессор сервера на 100%, даже известно какой именно модуль грузит. Нужно разобраться, чтобы не грузил.

Короче если вы знаете Яву, умеете использовать профайлер и что-нибудь подобное для поиска косяков – пишите.