Задача для специалиста Java/Groovy/Grails

Есть список аккаунтов вконтакте. Нужно поочереди авторизоваться и открыть одну страницу с приложением. Скрипт должен запускаться на cron`e
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист по Java, разобраться с небольшим сайтом, написанным на фреймворке Grails языка Groovy, который является надстройкой над Java.
Сайт грузит процессор сервера на 100%, даже известно какой именно модуль грузит. Нужно разобраться, чтобы не грузил.
Короче если вы знаете Яву, умеете использовать профайлер и что-нибудь подобное для поиска косяков – пишите.
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