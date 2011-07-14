Нужен Javascript для различения браузеров

Для существующего сайта нужно написать скрипт, кот должен распозновать браузер посетителя и перенаправлять на другую страницу если определяется что просмотр производится с iPhone. Это нужно для поддержки видео клипа кот щас на главной странице вставлен с помошью флэш плэера и что айфоном не поддерживается. Сайт на основе Вордпреса.

Второстепенная задача - это передавать параметр в флэш обьект прочитывая куки посетителя. Если посетитель первый раз на сайте то передавать 0, а если есть куки и это второстепенное посещение то передавать 1. Это мы используем для автоматического проигрывания видео ролика, чтобы не проигрывался при каждом посещении юзером.

При ответе прошу указывать оценку по срокам выполнения и стоимости работы.