Нужен Javascript для различения браузеров

Веб-программированиеЗавершен3 заявки183 просмотра
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Для существующего сайта нужно написать скрипт, кот должен распозновать браузер посетителя и перенаправлять на другую страницу если определяется что просмотр производится с iPhone. Это нужно для поддержки видео клипа кот щас на главной странице вставлен с помошью флэш плэера и что айфоном не поддерживается. Сайт на основе Вордпреса.

Второстепенная задача - это передавать параметр в флэш обьект прочитывая куки посетителя. Если посетитель первый раз на сайте то передавать 0, а если есть куки и это второстепенное посещение то передавать 1. Это мы используем для автоматического проигрывания видео ролика, чтобы не проигрывался при каждом посещении юзером.

При ответе прошу указывать оценку по срокам выполнения и стоимости работы.

Javascript
12 лет назад
dmk75
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Fenix_serg
Сергей 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Сергей хорошо справился с задачей, разобрался что надо сделать и самостоятельно нашел решение. Спасибо