Откоректировать маленькую доску объяв. на php

$5
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок248 просмотров
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Есть доска объявлений написанная на php работала нормально на старом сервере, при переносе на новы не работает почемуто форму проверяет а файл не создает и не записывает,( принцип работы доски заключается в следующем при заполнении полей создается текстовый файл куда записываются данные и с куда же и читаются при отображении страницы, каждый новый месяц создается новый файл) нужно подкоректировать и привести в рабочий вид, кода не много 3 небольших страницы) права на чтение запись 777 выставил.но не работает, на хостинге сказали что используетмя старый скрипт версия php 5.2.17

PHP
12 лет назад
glam0ur
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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