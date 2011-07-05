Бот для игр Betfair

Нужен программист PHP/CAKEPHP . Есть готовый сайт коллективных покупок, требуется разработать и изменить ряд функционала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать бот для игры HiLo на Betfair. Желательно знать самые основные моменты игры на бирже Betfair, а также API биржи. Более подробное описание того, что должен делать бот в прикрепленном .DOC файле. Если что-то непонятно – пишите, объясню. Предпочтительный способ связи е-мэил: [email protected] или icq:218788974.
Бюджет обсуждаем.
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