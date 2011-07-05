Доработать корзину в магазине на базе Host CMS

Нужен, точно такой же функционал uralstudent.ru самое главное определение – программировать надо с перспективой легкого изменения и наименьшей нагрузки 1. Разработка сайта на Фреймворке Yii, либо на Zend Framework 2. Исполнитель С вас, Сумма разработки Сроки выполнения 3. Работодатель С нас дизайн Бюджет И конечно ...