Нужно написать скрипт биржи выкупа вап трафика

Нужен скрипт на JQuery для страницы товара, к примеру http://shopzdrav.ru/products/vibracionnyi_poyas_vibra_tone/ 1 Вместо списка в поле Тип доставки: должны быть радиоботтоны 2 Кнопки будут примерно такие (Самовывоз, Курьером, Почтой, Транспортной компанией) 3 В зависимости от выбора кнопки следующие поля ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день !
Нужно написать скрипт биржи Wap трафика, на подобии Iconvert.org или скрипта WAPtraf
Очень интересуют готовые решения которые сможете подпилить под мои нужды
С вопросами обращайтесть в icq 701733
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