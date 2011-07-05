Нужно написать скрипт биржи выкупа вап трафика

Веб-программированиеЗакрытнет заявок175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день !

Нужно написать скрипт биржи Wap трафика, на подобии Iconvert.org или скрипта WAPtraf

Очень интересуют готовые решения которые сможете подпилить под мои нужды

С вопросами обращайтесть в icq 701733

12 лет назад
kxknet
46 летПортугалия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-1)
  • Похожие заказы

  • Скрипт формы отправки (JS)

    Нужен скрипт на JQuery для страницы товара, к примеру http://shopzdrav.ru/products/vibracionnyi_poyas_vibra_tone/ 1 Вместо списка в поле Тип доставки: должны быть радиоботтоны 2 Кнопки будут примерно такие (Самовывоз, Курьером, Почтой, Транспортной компанией) 3 В зависимости от выбора кнопки следующие поля ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать много модов для скрипта доски объявлений

    Моды для скрипта доски объявлений do1: пример сайта www.vsebarahlo.ru 1. Мод поддоменов к рубрикам, например при заходе в рубрику "авто" должно быть www.auto.vsebarahlo.ru, чтобы с админки я сам мог писатнаь имя поддомена которое мне нужно. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модуль LiqPay для WHMCS

    Требуется написание модуля платежной системы LiqPay для биллинга WHMCS (http://whmcs.com). Для примера предоставить можем открыте модули WebMoney и Robox. Тестовый стенд с установленным биллингом и доступом к БД - предоставим.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доска объявлений Джумла

    $50

    Человек не доделал доску объявлений и пропал с деньгами, вообщем идея доски такая – 1. Авиационный персонал – человек размещающий объявление на доске будет предлагать себя как работник, на доске объявлений не должно быть контактных ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задача для специалиста Bitrix

    Здравствуйте! Есть задача для специалиста по bitrix. Требуется опыт и навыки работы в этой CMS, трезвая оценка своих сил. Сроки короткие. Бюджет адекватный. Пишите в скайп muzvcom и в проект.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать сайт на OScommerce

    $100

    Требуется: 1. разместить готовые сайты на сайте на русском и немецком языках 2. разместить небольшой каталог товара (фотография + описание) 3. исправить возможные ошибки, которые будут обнаружены по ходу работы. 4. Заменить некоторые ссылки

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать скрипт галереи

    $10

    Требуется скрипт для сайта, по функционалу такой же, как на suet-motor.ru, используемый внизу страницы, стрелки влево/вправо, внизу изображения текст, и при нажатии на изображение или текст, попадаем на страницу с товаром. Можно сделать на основе готового, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос сайта на wordpress

    $500

    Техническое задание на доработку сайта покертанк  pokertank.ru На данный момент имеется сайт pokertank.ru и его копия которую начали переносить на wordpress. Новый сайт находится по адресу 2.vw.z8.ru Задачи: 1) необходимо ознакомиться с двумя версиями сайтов и увидеть различия 2) Реализовать ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад