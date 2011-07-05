Модуль LiqPay для WHMCS

Требуется скрипт для сайта, по функционалу такой же, как на suet-motor.ru, используемый внизу страницы, стрелки влево/вправо, внизу изображения текст, и при нажатии на изображение или текст, попадаем на страницу с товаром. Можно сделать на основе готового, ...