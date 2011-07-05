Доработать сайт на OScommerce

Человек не доделал доску объявлений и пропал с деньгами, вообщем идея доски такая – 1. Авиационный персонал – человек размещающий объявление на доске будет предлагать себя как работник, на доске объявлений не должно быть контактных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется:
1. разместить готовые сайты на сайте на русском и немецком языках
2. разместить небольшой каталог товара (фотография + описание)
3. исправить возможные ошибки, которые будут обнаружены по ходу работы.
4. Заменить некоторые ссылки
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $10
Требуется скрипт для сайта, по функционалу такой же, как на suet-motor.ru, используемый внизу страницы, стрелки влево/вправо, внизу изображения текст, и при нажатии на изображение или текст, попадаем на страницу с товаром. Можно сделать на основе готового, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Техническое задание на доработку сайта покертанк pokertank.ru На данный момент имеется сайт pokertank.ru и его копия которую начали переносить на wordpress. Новый сайт находится по адресу 2.vw.z8.ru Задачи: 1) необходимо ознакомиться с двумя версиями сайтов и увидеть различия 2) Реализовать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
1. Конвертация значений остатков при импорте товара. 2. Распознавание содержимого колонок файла по названиям колонок.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно написать легкий и быстрый движок для интернет-магазина, с аккуратным и логичным кодом. С меня - подробное и понятное ТЗ: 1. Новостная лента 2. Форма для заполнения покупки 3. Корзина 4. Онлайн-консультант ( сайт heart ) 5. Сортировка ...Завершен12 лет назад
Нужно спарсить фото товаров, залить на сайт и подгрузить в файл импорта в Excele.Завершен12 лет назад
Ищем разработчика/команду разработчиков интернет-магазина. Есть иностранный интернет-магазин, нужно его скопировать для русскоязычной аудитории, с учетом особенностей русского бизнеса. Задачи примерно следующие (подробное ТЗ будет обсуждаться с выбранными кандидатами): 1. Подобрать CMS для сайта. Предпочтение - известным коммерческим CMS, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Нужно разработать платежный модуль для Drupal Система с которой будет осуществляться платежи webpay.by Ваши предложения и примерные цены.....Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется ASP.NET программист из Перми(!) с опытом создания web-проектов. Обязанности:Доработка CMS, написание своих модулей для веб-проектов. Оплата по-проектная: завершили работу – получили деньги.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Ищется программист со своей приличной и универсальной ЦМС (посмотреть скриншоты или демку хотеть буду) или отличное знание не своих cms с широким функционалом. Сайтов в очереди на разработку сейчас 2. Сайты не тревиальные почти всегда ...Завершен12 лет назад