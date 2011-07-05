Разработка интернет-магазина

Ищем разработчика/команду разработчиков интернет-магазина.

Есть иностранный интернет-магазин, нужно его скопировать для русскоязычной аудитории, с учетом особенностей русского бизнеса.

Задачи примерно следующие (подробное ТЗ будет обсуждаться с выбранными кандидатами):

1. Подобрать CMS для сайта. Предпочтение - известным коммерческим CMS, самописные нежелательны. Пока смотрим в сторону UMI CMS или Битрикса, но другие варианты возможны. Требования к CMS:

- возможность установки на облачный хостинг Clodo.ru

- возможность дописывания своих модулей для CMS и конфигурации уже существующих - скорее всего, корзина и процесс оформления заказа будет нестандартным

2. Собственно разработка:

- написать граббер для копирования контента с иностранного магазина

- установить на Clodo.ru и сконфигурировать CMS

- сверстать дизайн (для верстки можем нанять верстальщика, но в идеале хотелось бы, чтобы весь проект вел один человек)

- настроить все процессы в соответствии с ТЗ (будет четкое ТЗ с прототипами)

Заключение договора, оплата по безналу (или наличкой в Питере). Оплата поэтапная. Предоплата возможна, для первого этапа - 30/70, дальше 50/50. Главные требования для успешного сотрудничества - качество и выдерживание сроков.

Пишите личку, а лучше на [email protected] - портфолио, предложение по выбору CMS для данного проекта, сроки и пожелания по оплате.