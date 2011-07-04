Разработать модуль на php+mysql

$125
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать модуль на php+mysql

Требуется сделать следующее:

1. реализовать заполнение анкеты. она будет состоять из трех частей:

-выбор товара из каталога

-ввод своих реквизитов

-получение счета на оплату

2. реализовать работу БД (запись, редактирование, удаление), а именно:

-таблица пользователи (менеджеры, клиенты)

- таблица заявки (куда попадают данные анкет)

3. сделать несколько отчетов-выборок из базы заявок

4. сделать несколько доп. функций – типа отправки уведомления по е-майл, о получении заявки.

срок 4-5 дней.

бюджет 3500 р.

дизайн уже готов и сверстан.

PHPMySQL
12 лет назад
Dimadenero
Дмитрий 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Движок на PHP + верстка для 10-страничного сайта.

    $100

    Добрый день! Ищем талантливые не занятые руки на сегодня*, нужен движок с админкой и верстка макета, так как сами не успеваем с проектом. Дед лайн сегодня вечером 18 00 по мск. Техническое задание. Программирование: Заказчик хочет админку, функционал ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Проект на PHP

    Для проекта на php требуется программист, требования: - Отличное знание php5, mysql, smarty. систем кеширования. - Умение оптимизировать запросы к базам данным. - Умение быстро ориентироваться в чужом коде. - Умение писать красивый код с комментариями - Опыт работы с ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется доработать верстку

    Необходимо доверстать сайт www.мосавтозапчасти.рф а именно 1. сделать так что бы титл на главной странице отображался тот который я захочу и что бы на не было надписи "Welcome to the Frontpage" 2 Сделать вывод новостей на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка прокси-чекера

    Необходимо написать прокси-чекер. Язык реализации предпочтительно питон, либо что-то на ваше усмотрение (может быть си). Реализация в виде демона для linux. Функционал: 1. Контроль запуска одной копии (нельзя запустить две или более) * Также предусмотреть возможный крах системы, чтобы после ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скопировать калькулятор

    Есть на сайте калькулятор на яваскрипте. Нужно заставить этот калькулятор работать в голом хтмл файле (копипастнуть все что нужно с сайта и поправить ссылки). Самому некогда.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработать сайт

    Есть проект, созданный в Zend. Интересует: - оценка кода и базы; - поиск багов, их исправление; - доработка некоторых разделов; - подключение к платежной системе; - перенос на основной хостинг; - верстка. Указывайте ссылки на примеры работ, стоимость (примерно).

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать 3 модуля на Symfony

    $1000

    Привет. Ищу программиста на symfony. Под существующий проект написанный на sf1.2 надо написать еще 3 модуля. И отедльный апликейшен форума. Оплата за каждый модуль и за форум.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Установить на сайт кнопку "Добавить в закладки"

    Сайт http://tebeprinesut.ru Есть позиция "user4". Есть там серая кнопочка "bg-search.gif" (так, кажется). На эту кнопку необходимо сделать в общем стиле надпись "Добавить сайт в закладки", при нажатии на которую во всех браузерах происходит добавление в закладки: IE (все версии) Firefox Chrome Safari Срок ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Несколько сайтов на основании Битрикса

    Установка Битрикса на сервере Выполнить главную страницу по нашему или предложенному дизайну Создать шаблонки внутренных страниц Создать шаблонки заделанных страниц Страница обратной связи Страницы нужно создовать справо на лево и с лево на право (Английски и Аоабски) Обучение одного человека возможен долгострочный ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад