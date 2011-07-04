Добрый день! Ищем талантливые не занятые руки на сегодня*, нужен движок с админкой и верстка макета, так как сами не успеваем с проектом. Дед лайн сегодня вечером 18 00 по мск. Техническое задание. Программирование: Заказчик хочет админку, функционал ...
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Разработать модуль на php+mysql
Требуется сделать следующее:
1. реализовать заполнение анкеты. она будет состоять из трех частей:
-выбор товара из каталога
-ввод своих реквизитов
-получение счета на оплату
2. реализовать работу БД (запись, редактирование, удаление), а именно:
-таблица пользователи (менеджеры, клиенты)
- таблица заявки (куда попадают данные анкет)
3. сделать несколько отчетов-выборок из базы заявок
4. сделать несколько доп. функций – типа отправки уведомления по е-майл, о получении заявки.
срок 4-5 дней.
бюджет 3500 р.
дизайн уже готов и сверстан.
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