Разработка прокси-чекера

Есть на сайте калькулятор на яваскрипте. Нужно заставить этот калькулятор работать в голом хтмл файле (копипастнуть все что нужно с сайта и поправить ссылки). Самому некогда.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать прокси-чекер.
Язык реализации предпочтительно питон, либо что-то на ваше усмотрение (может быть си).
Реализация в виде демона для linux.
Функционал:
1. Контроль запуска одной копии (нельзя запустить две или более)
* Также предусмотреть возможный крах системы, чтобы после подобного работал как обычно
2. Работа с БД MySQL, структуру и запросы предоставлю.
3. Проверка прокси разных типов - http и socks 4/5
4. Определение параметров прокси:
4.1. Передача: REFFERER, COOKIE, USER-AGENT, IP адреса клиента, информации об использовании прокси
4.2. Скорость ответа и передачи данных
4.3. Поддержка SMTP - 25 порт
4.4. Страна, город, координаты расположения прокси
5. Определение дополнительного типа для http - прозрачный, анонимный, элитный или подменивающий ip адрес.
6. Определение поддержки метода CONNECT для http
7. Перенос прокси в архив при достижении некоторого uptime, при минимальном количестве проверок
8. Режим краткого и подробного (дебаг) логирования
9. Для проверки необходимо реализовать страницу наподобие - http://whoer.net/extended
10. Скорость проверки реализовать от 20 прокси в секунду, хотелось бы иметь цифру 200-250 в секунду. Обсудим это тоже.
* Если сможете реализовать такой же функционал или даже больше - будет здорово.
Требования обсудим и доработаем с исполнителем.
Прошу указать:
1. Язык реализации
2. Опыт работы с демонами
3. Опыт работы с прокси
4. Опыт программирования
5. Сроки реализации
6. Стоимость проекта
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