Разработка прокси-чекера

Необходимо написать прокси-чекер.

Язык реализации предпочтительно питон, либо что-то на ваше усмотрение (может быть си).

Реализация в виде демона для linux.

Функционал:

1. Контроль запуска одной копии (нельзя запустить две или более)

* Также предусмотреть возможный крах системы, чтобы после подобного работал как обычно

2. Работа с БД MySQL, структуру и запросы предоставлю.

3. Проверка прокси разных типов - http и socks 4/5

4. Определение параметров прокси:

4.1. Передача: REFFERER, COOKIE, USER-AGENT, IP адреса клиента, информации об использовании прокси

4.2. Скорость ответа и передачи данных

4.3. Поддержка SMTP - 25 порт

4.4. Страна, город, координаты расположения прокси

5. Определение дополнительного типа для http - прозрачный, анонимный, элитный или подменивающий ip адрес.

6. Определение поддержки метода CONNECT для http

7. Перенос прокси в архив при достижении некоторого uptime, при минимальном количестве проверок

8. Режим краткого и подробного (дебаг) логирования

9. Для проверки необходимо реализовать страницу наподобие - http://whoer.net/extended

10. Скорость проверки реализовать от 20 прокси в секунду, хотелось бы иметь цифру 200-250 в секунду. Обсудим это тоже.

* Если сможете реализовать такой же функционал или даже больше - будет здорово.

Требования обсудим и доработаем с исполнителем.

Прошу указать:

1. Язык реализации

2. Опыт работы с демонами

3. Опыт работы с прокси

4. Опыт программирования

5. Сроки реализации

6. Стоимость проекта