Доработать сайт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка176 просмотров
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Есть проект, созданный в Zend.

Интересует:

- оценка кода и базы;

- поиск багов, их исправление;

- доработка некоторых разделов;

- подключение к платежной системе;

- перенос на основной хостинг;

- верстка.

Указывайте ссылки на примеры работ, стоимость (примерно).

12 лет назад
Kailyn
Инна 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
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