Написать 3 модуля на Symfony

Сайт http://tebeprinesut.ru Есть позиция "user4". Есть там серая кнопочка "bg-search.gif" (так, кажется). На эту кнопку необходимо сделать в общем стиле надпись "Добавить сайт в закладки", при нажатии на которую во всех браузерах происходит добавление в закладки: IE (все версии) Firefox Chrome Safari Срок ...
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Привет. Ищу программиста на symfony. Под существующий проект написанный на sf1.2 надо написать еще 3 модуля. И отедльный апликейшен форума. Оплата за каждый модуль и за форум.
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