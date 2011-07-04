Написать 3 модуля на Symfony

Сайт http://tebeprinesut.ru Есть позиция "user4". Есть там серая кнопочка "bg-search.gif" (так, кажется). На эту кнопку необходимо сделать в общем стиле надпись "Добавить сайт в закладки", при нажатии на которую во всех браузерах происходит добавление в закладки: IE (все версии) Firefox Chrome Safari Срок ...