Несколько сайтов на основании Битрикса

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки244 просмотра
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Установка Битрикса на сервере

Выполнить главную страницу по нашему или предложенному дизайну

Создать шаблонки внутренных страниц

Создать шаблонки заделанных страниц

Страница обратной связи

Страницы нужно создовать справо на лево и с лево на право (Английски и Аоабски)

Обучение одного человека

возможен долгострочный контракт на тех поддержку

12 лет назад
mounes
Монес 
53 годаОАЭ
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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