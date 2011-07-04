Несколько сайтов на основании Битрикса

Доброго времени суток есть небольшой самописный скрипт при вызове функции вылезает фрейм поверх текущего проблема возникает при прокрутке страницы вниз фрейм так и остается висеть на одном месте также при вызове функции например и середины страницы фрейм всё ...
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Установка Битрикса на сервере
Выполнить главную страницу по нашему или предложенному дизайну
Создать шаблонки внутренных страниц
Создать шаблонки заделанных страниц
Страница обратной связи
Страницы нужно создовать справо на лево и с лево на право (Английски и Аоабски)
Обучение одного человека
возможен долгострочный контракт на тех поддержку
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