Исправить косяк js

$5
Веб-программированиеЗавершен2 заявки143 просмотра
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Доброго времени суток

есть небольшой самописный скрипт

при вызове функции вылезает фрейм поверх текущего

проблема возникает при прокрутке страницы вниз фрейм так и остается висеть на одном месте

также при вызове функции например и середины страницы фрейм всё равно вылезает вверху

необходимо подправить

подробности в асе

оплата wmr

12 лет назад
S1ash
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
linntroll
Павел 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Всё сделал практически мгновенно и избавил от разбирательств в коде огромное спасибо рекомендую к работе
Хороший заказчик. Оплата моментальная.
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