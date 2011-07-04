Программист, Python (Django), JavaScript
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
Павел выполнил не просто все в срок, а ровно в два раза быстрее. Работа выполнена просто на очень высоком уровне, все работает безупречно. От сотрудничества с Павлом остался крайне доволен. Если вы хотите действительно качество, уверенное выполнение вашего ТЗ то обращайтесь к нему, уверяю вас, не пожалеете не на минуту.
Ответный отзыв
Александр приятный в общении человек и грамотный заказчик. Сотрудничеством и оплатой доволен. Благодарен за интересную работу.
$50
10 баллов
12 лет назад
Работа была сделана своевременно,качественно и профессионально.
$10
10 баллов
12 лет назад
Все было сделано очень быстро и качественно. Рекомендую данного фрилансера!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Чёткая задача и мгновенная оплата. Был рад сотрудничать.
$5
10 баллов
12 лет назад
Всё сделал практически мгновенно и избавил от разбирательств в коде огромное спасибо рекомендую к работе
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Оплата моментальная.
$10
10 баллов
13 лет назад
Отличний исполнитель, все сделано качественно за минимальний срок.
Ответный отзыв
Хороший, адекватный заказчик. Сотрудничеством и оплатой доволен.