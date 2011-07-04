linntroll

Павел linntroll

 
35 летУкраина/Керчь
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Программист, Python (Django), JavaScript
JavascriptPythonDjango
Портфолио
Отзывы заказчиков
godzeus
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
$50
10 баллов
12 лет назад
Настройка Sphinx для DLE
Павел выполнил не просто все в срок, а ровно в два раза быстрее. Работа выполнена просто на очень высоком уровне, все работает безупречно. От сотрудничества с Павлом остался крайне доволен. Если вы хотите действительно качество, уверенное выполнение вашего ТЗ то обращайтесь к нему, уверяю вас, не пожалеете не на минуту.
Александр приятный в общении человек и грамотный заказчик. Сотрудничеством и оплатой доволен. Благодарен за интересную работу.
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benefactor
Нариман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Доработка сайта на Django
Работа была сделана своевременно,качественно и профессионально.
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vladsold
Влад 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
26 отзывов(-1)
$10
10 баллов
12 лет назад
Получить реальную ссылку с твиттера
Все было сделано очень быстро и качественно. Рекомендую данного фрилансера!
Хороший заказчик. Чёткая задача и мгновенная оплата. Был рад сотрудничать.
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S1ash
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Исправить косяк js
Всё сделал практически мгновенно и избавил от разбирательств в коде огромное спасибо рекомендую к работе
Хороший заказчик. Оплата моментальная.
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Jin-Roh
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Донастройка сервера поиска Sphinх
Отличний исполнитель, все сделано качественно за минимальний срок.
Хороший, адекватный заказчик. Сотрудничеством и оплатой доволен.
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