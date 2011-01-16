mactersait

Денис mactersait

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нарисовать дизайн

    $130

    Требуется нарисовать дизайн 5 страниц по готовым блок схемамhttps://www.figma.com/file/13w5lmx4bF66skBM66aflb/%D0%93%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?node-id=0%3A1 https://www.figma.com/file/13w5lmx4bF66skBM66aflb/%D0%93%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?node-id=58%3A0 Дизайн должен быть выдержан в строгих и мягких тонах. Использовать преимущественно светло-голубые оттенки.

    Node.js
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать дизайн

    $130

    Требуется нарисовать дизайн 5 страниц по готовым блок схемамhttps://www.figma.com/file/13w5lmx4bF66skBM66aflb/%D0%93%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?node-id=0%3A1 https://www.figma.com/file/13w5lmx4bF66skBM66aflb/%D0%93%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?node-id=58%3A0 Дизайн должен быть выдержан в строгих и мягких тонах. Использовать преимущественно светло-голубые оттенки.

    Node.js
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поддержка сайта, программирование

    Требуется программист для постоянной поддержки интернет портала. Умение работать с CMS: UMI CMS, NET CAT Битрикс и др. Доработка модулей, программирование, верстка, настройка систем, внедрение дизайна. Работа на постоянной ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка интерактивной карты

    $100

    Состав и принцип работы модуля интерактивной. Интерактивная карта будет состоять из уже сформированной 3D модели жилищного поселка. Предлагаемый функционал карты позволит:  Приближать карту  Передвигать карту ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер погоды с сайта гисметео

    $33

    Нужен парсер погоды с сайта гисметео для нескольких городов. Вывод информации в двух видах. Первый в виде информера погоды с картинками, второй расширенный для нескольких городов с картинками, картинки есть.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

linntroll
Павел 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Парсер погоды с сайта гисметео
--
Хорошо сделанная работа это всегда приятно, а работа сделанная с пониманием это приятно в двойне. Спасибо Павел, очень помог, буду еще обращаться....
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