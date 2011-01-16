mactersait

Требуется нарисовать дизайн 5 страниц по готовым блок схемамhttps://www.figma.com/file/13w5lmx4bF66skBM66aflb/%D0%93%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?node-id=0%3A1 https://www.figma.com/file/13w5lmx4bF66skBM66aflb/%D0%93%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?node-id=58%3A0 Дизайн должен быть выдержан в строгих и мягких тонах. Использовать преимущественно светло-голубые оттенки.
- $130Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $130
Требуется нарисовать дизайн 5 страниц по готовым блок схемамhttps://www.figma.com/file/13w5lmx4bF66skBM66aflb/%D0%93%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?node-id=0%3A1 https://www.figma.com/file/13w5lmx4bF66skBM66aflb/%D0%93%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?node-id=58%3A0 Дизайн должен быть выдержан в строгих и мягких тонах. Использовать преимущественно светло-голубые оттенки.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт6 лет назад
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