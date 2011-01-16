Парсер погоды с сайта гисметео

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки208 просмотров

Нужен парсер погоды с сайта гисметео для нескольких городов.

Вывод информации в двух видах.

Первый в виде информера погоды с картинками, второй расширенный для нескольких городов с картинками, картинки есть.

14 лет назад
mactersait
Денис 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

linntroll
Павел 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Хорошо сделанная работа это всегда приятно, а работа сделанная с пониманием это приятно в двойне. Спасибо Павел, очень помог, буду еще обращаться....
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Заявки фрилансеров

linntroll
Павел 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад