Доделать проект на кохане

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка161 просмотр

Нужен спец по кохане доделать проект (интернет магазин, дизайн не нужен) за исчезнувшего программиста.

мне кажется, что сделана б0льшая часть (2/3 где-то), но нужно разобраться в некоторых вещах и изначальных данных.

по моей оценке работы максимум на неделю (с запасом). бюджет обсуждается, в районе $200 +/-

php

mysql

kohana

mvc

рассмотрю кандидатов с хорошей репутацией (отзывы, возраст аккаунта)

MySQLPHP
14 лет назад
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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