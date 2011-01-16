Есть сайт TheyLove.net функционал готов на 70 % требуется PHP-программист со знанием CakePHP и Mootools Подробное ТЗ в личку.
Бот для чата на платном сайте
Бот для чата на платном сайте. Есть exe. Нет исходника. Или перезапись exe под меня,
или новый продукт с тех. поддержкой.
скайп artur_na
ICQ 649444103
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $250
Есть шаблон с www.rockettheme.com "Panacea" и контент. Необходимо разработать сайт по шаблону Panacea, установить и сдать строго в указанные сроки. Опыт работы с шаблонами rockettheme обязателен. При предоставлении заявки прошу ...Закрыт14 лет назад
- $50
Сайт http://collectivmind.com/ сделать как на рисункеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $15
Добрый день, на сайте интернет-магазина с движком web asyst (станд) необходимо осуществить настройку функции заказа товара через Почту России, чтобы можно было выбрать регион и отображались актуальные тарифы с сайта ПР. При профессиональной реализации, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Пользуюсь данным скриптом для вывода случайных роликов из базы mysql (почему не order by rand, потому что база огромная и поле id_video с дырками.) сайт имеет 70000 хостов в сутки, поэтому 70000 раз идёт ...Завершен14 лет назад
Нужно чтобы я добавлял на сат спортивные матчи как в примере. А пользователи регестрируются и с помощью специальной формы добавляли ссылки на трансляции к матчам.Так же любой пользователь может поставить ссылке + или в " ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
ТЗ во вложении. Макет есть. Прошу оставлять заявки только если вы уверены, что проект будет сделан. Раздел новостей с персонализированными комментариями нужно сделать к 18.01 хотя бы в общем виде, если времени мало то ...Закрыт14 лет назад
1) Во первых выровнить контент страниц. У страниц, ссылки которые расположены в верхнем меню отступ сверху от логотипа один, у страниц левого меню отступ другой, index.php отступ третий... нужно чтоб отступ контента сверху на всех ...Завершен14 лет назад
- $100
Необходимо добавить на сайт баланс пользователя (вставил модуль-"баланс пользователя 1,0" в данный момент подключаю робокассу). Скажу проще- создаю сайт по заказу чертежей. Нужно сделать форму оформления заказа(примерно как на этом сайте) и оплату с ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $25
Задача доработать скрипт NewsEditor чтобы он обрабатывал Параметры (TV). и еще Есть материал к ниму присвоен ID пользователя который его добавил и указан email. Но материал добавляется без авторизации пользователя по этому ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад