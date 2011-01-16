Бот для чата на платном сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка252 просмотра

Бот для чата на платном сайте. Есть exe. Нет исходника. Или перезапись exe под меня,

или новый продукт с тех. поддержкой.

скайп artur_na

ICQ 649444103

14 лет назад
mama_znaet
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров