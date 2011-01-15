Редизайн шаблона joomla + лого

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок251 просмотр

Есть шаблон с www.rockettheme.com "Panacea" и контент.

Необходимо разработать сайт по шаблону Panacea, установить и сдать строго в указанные сроки.

Опыт работы с шаблонами rockettheme обязателен.

При предоставлении заявки прошу заранее ознакомится с ТЗ.

Joomla
14 лет назад
klip
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$300
7 дней

Заявки фрилансеров

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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