Требуется программист для реализации функции принтскрин то есть функционала графической копии сайта php
Css / html
Добрый
есть такой сайт: escg.fr
на данный момент мы подготовили новый дизайн (можете посмотреть атач первой страницы)
мне бы хотелось приготовить дизайн для установки на существующую базу уже (escg.fr
навигация такая будет: http://nettuts.s3.amazonaws.com/699_nav/navCode/nav.html#
под ней будут 2 колонки: слева информация справа фотографии+кнопки еще дополнительный (атач посмотрите)
интересуют цены и сроки.
вопросы в приват или сюда
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