Css / html

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Закрыт10 заявок298 просмотров

Добрый

есть такой сайт: escg.fr

на данный момент мы подготовили новый дизайн (можете посмотреть атач первой страницы)

мне бы хотелось приготовить дизайн для установки на существующую базу уже (escg.fr

навигация такая будет: http://nettuts.s3.amazonaws.com/699_nav/navCode/nav.html#

под ней будут 2 колонки: слева информация справа фотографии+кнопки еще дополнительный (атач посмотрите)

интересуют цены и сроки.

вопросы в приват или сюда

CSSHTML
14 лет назад
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