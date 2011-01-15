Парсинг товаров, заливка, наладить экспорт-импорт в Джумла-Виртуамарт
Исправить скрипты самописной CMS, написать новые
Имеется 2 ресурса (библиотеки электронных текстов в формате fb2.zip) на одинаковой самописной простой cms.
Нужно:
- поправить скрипты админраздела: добавление книг и корректировка существующих книг;
- добавить жанры в БД;
- поправить баг - удалить из БД пустых авторов - с 0 книг;
- убрать капчу на скачивание;
- устранить ограничение на размер загружаемого на сервер файла книги в зипе (2Мб);
- синхронизировать время серверное со временем на сайте;
- корректировка скрипта вывода книг по серии (количество книг/обложек на 1 странице) и фильтра вывода книг по серии (не работает пагинация);
Работы грамотному спецу - на пару часов.
Дополнительная информация - претендентам в личку.
От исполнителя требуется:
- указать стоимость работ
- портфолио, отзывы
- быть на связи по icq
Оплата: WM
По итогам работы - доп.премия и дальнейшее сопровождение по разовым запросам и оптимизация/модификация движка.
Следующие задачи, которые могут обсуждаться так же в рамках текущего конкурса:
- добавить скрипт он-лайн чтения книги (Сейчас есть только скачка файлов);
- модернизировать скрипт загрузки xml-файла книги в fb2 на сервер и формирование/исправление записей в БД (сейчас используется полуавтоматический режим добавления книг).
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