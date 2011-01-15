Исправить скрипты самописной CMS, написать новые

Имеется 2 ресурса (библиотеки электронных текстов в формате fb2.zip) на одинаковой самописной простой cms.

Нужно:

- поправить скрипты админраздела: добавление книг и корректировка существующих книг;

- добавить жанры в БД;

- поправить баг - удалить из БД пустых авторов - с 0 книг;

- убрать капчу на скачивание;

- устранить ограничение на размер загружаемого на сервер файла книги в зипе (2Мб);

- синхронизировать время серверное со временем на сайте;

- корректировка скрипта вывода книг по серии (количество книг/обложек на 1 странице) и фильтра вывода книг по серии (не работает пагинация);

Работы грамотному спецу - на пару часов.

Дополнительная информация - претендентам в личку.

От исполнителя требуется:

- указать стоимость работ

- портфолио, отзывы

- быть на связи по icq

Оплата: WM

По итогам работы - доп.премия и дальнейшее сопровождение по разовым запросам и оптимизация/модификация движка.

Следующие задачи, которые могут обсуждаться так же в рамках текущего конкурса:

- добавить скрипт он-лайн чтения книги (Сейчас есть только скачка файлов);

- модернизировать скрипт загрузки xml-файла книги в fb2 на сервер и формирование/исправление записей в БД (сейчас используется полуавтоматический режим добавления книг).