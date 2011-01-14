Wikipedia- подобная программа

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Закрыт3 заявки146 просмотров

Нужна wikipedia-подобная программа с русским и англоязычным интерфейсами, wiki-движок принципиального значения не имеет.

Добавлять в нее информацию будут все кому не лень. Файлы информации могут быть любыми.

14 лет назад
eugene2009
Евгений 
60 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

KODEAK
Иван 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

KODEAK
Иван 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад