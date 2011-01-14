Парсинг товаров, заливка, наладить экспорт-импорт в Джумла-Виртуамарт
Wikipedia- подобная программа
Нужна wikipedia-подобная программа с русским и англоязычным интерфейсами, wiki-движок принципиального значения не имеет.
Добавлять в нее информацию будут все кому не лень. Файлы информации могут быть любыми.
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