Регистрация за webmoney на Invision Power Board

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Закрыт2 заявки152 просмотра

Нужно написать мод или скрипт для регистрации пользователей на форуме за webmoney.

То есть при регистрации нового пользователя после ввода ника пароля и мейла, пользователю надо оплатить фиксированную плату.

Как дальше надо додумать тоже. Чтобы приходил пароль для ввода на авторизацию на почту или на самом сайте.

Сейчас стоит Invision Power Board 3.1.4

Готов хорошо заплатить за написание мода.

14 лет назад
Simpago
Кенов 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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