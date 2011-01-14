Регистрация за webmoney на Invision Power Board

Нужно написать мод или скрипт для регистрации пользователей на форуме за webmoney.

То есть при регистрации нового пользователя после ввода ника пароля и мейла, пользователю надо оплатить фиксированную плату.

Как дальше надо додумать тоже. Чтобы приходил пароль для ввода на авторизацию на почту или на самом сайте.

Сейчас стоит Invision Power Board 3.1.4

Готов хорошо заплатить за написание мода.