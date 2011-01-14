Требуется сервис проверки обратных ссылок. смысл в следующем пользователь заходит, регистрируется на сайте и получает свой кабинет, где он добавляет проект, например под названием авто, далее добавляет ссылку где расположена его статья, текст этой ...
Разработка приложения ВКонтакте
Требуются опытные разработчики для создания приложения для "В Контакте". Приложение информационное с социальными элементами, достаточно объемное.
Детали при личном общении. Пожалуйста, присылайте информацию о себе и выполненных проектах на [email protected]
Заявки фрилансеров
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