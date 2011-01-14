Разработка приложения ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуются опытные разработчики для создания приложения для "В Контакте". Приложение информационное с социальными элементами, достаточно объемное.

Детали при личном общении. Пожалуйста, присылайте информацию о себе и выполненных проектах на [email protected]

14 лет назад
vstrecher
Мобайл 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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