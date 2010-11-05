Требуется специалист, работающий на NetCat для дальнейшего развития сайта: подключение блогов, системы электронных платежей. Это первый этап работы. Перспектива долгосрочного сотрудничества. Проект уникальный в своем сегменте. Нужен заинтересованный в интересной нестандартной работе специалист. ...
Доработка shopcms
Нужна доработка shopcms версия ShopCMS 3.0 RC2 Vip. Нужна разработка модулей. Все уточнения в привате.
Заявки фрилансеров
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