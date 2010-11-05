Доработка shopcms

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки121 просмотр

Нужна доработка shopcms версия ShopCMS 3.0 RC2 Vip. Нужна разработка модулей. Все уточнения в привате.

14 лет назад
stepus
Олег 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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