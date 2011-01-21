Нужен скрипт позволяющий управлять ставками рекламных объявлений вконтакте в зависимости от времени суток. (снижать на ночь допустим и повышать днем). Из настроек должен быть выбор рекламного объявления, настройка ставки по часам. ...
Скрипт отслеживания посылок
Нужен скрипт след содержания
что имеем:
1 номера типа ЕЕ577051299СN зайдите по адресу
http://www.emspost.ru/tracking/
далее введите свой номер отлеживания в окно и нажмите кнопку track (отследить)
2 номера типа EC401697867SG, EX000262338SG зайдите по адресу
http://www.speedpost.com.sg/index.asp
http://www.singpost.com/ra/ra_article_status.aspx
далее введите свой номер отлеживания в окно и нажмите кнопку track (отследить)
2 номера типа RT083194205HK зайдите по адресу
http://app3.hongkongpost.com/CGI/mt/enquiry.jsp
http://sc.hongkongpost.com/gb/app3.hongkongpost.com/CGI/mt/c_enquiry.jsp
далее введите свой номер отлеживания в окно и нажмите кнопку track (отследить)
что нужно:
вот чтобы не вводить номера нужен скрипт которые будет автоматом вводить номер
на сайте перевозчика и выдавать где находиться посылка сейчас
примерно так выглядит чужой сервис http://gdeposylka.ru/
но там много рекламы и неточно показывает нужен свой сайт
изначально будут только номера вперемешку одним файлом
иванов ЕЕ577051299СN
петров EC401697867SG
сидоров EX000262338SG
смирнов RT083194205HK
и т.д
нужно из тексового файла сформировать такое
иванов ЕЕ577051299СN отследить (в виде линка на сайт отлеживание.ру/ЕЕ577051299СN )
петров EC401697867SG отследить (в виде линка на сайт отлеживание.ру/EC401697867SG )
при нажатии линка будет переходить на сайт отлеживание.ру с номером
далее скрипт сам анализирует какой вид почты и берет инфо с нужного сайта
в конце выдает местонаходление и трек посылки
пример что нужно выдать.
Операция Дата Индекс Адрес Атрибут операции Вес (кг.) Объявл. ценность (руб.) Налож. платёж (руб.)
Индекс получателя Адрес получателя
Приём 05.11.2010 10:52 Китай 528447
Экспорт 05.11.2010 23:41 Китай CNCAND
Импорт 09.11.2010 12:21 104010 Москва EMS 0.333 630096 Новосибирск, Новосибирская обл.
Обработка 11.11.2010 14:00 104010 Москва EMS Покинуло место международного обмена
Обработка 12.11.2010 10:49 130100 Москва EMS СЦ Сортировка
Обработка 15.11.2010 16:15 630880 Новосибирск EMS СЦ Сортировка
Обработка 16.11.2010 09:18 630880 Новосибирск EMS СЦ Прибыло в место вручения
Неудачная попытка вручения 16.11.2010 12:30 630880 Новосибирск EMS СЦ Временное отсутствие адресата
Вручение 17.11.2010 11:45 630880 Новосибирск EMS СЦ Вручение адресату 0.32
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