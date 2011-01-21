Скрипт отслеживания посылок

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки811 просмотров
#1$100

Нужен скрипт след содержания

что имеем:

1 номера типа ЕЕ577051299СN зайдите по адресу

http://www.emspost.ru/tracking/

далее введите свой номер отлеживания в окно и нажмите кнопку track (отследить)

2 номера типа EC401697867SG, EX000262338SG зайдите по адресу

http://www.speedpost.com.sg/index.asp

http://www.singpost.com/ra/ra_article_status.aspx

далее введите свой номер отлеживания в окно и нажмите кнопку track (отследить)

2 номера типа RT083194205HK зайдите по адресу

http://app3.hongkongpost.com/CGI/mt/enquiry.jsp

http://sc.hongkongpost.com/gb/app3.hongkongpost.com/CGI/mt/c_enquiry.jsp

далее введите свой номер отлеживания в окно и нажмите кнопку track (отследить)

что нужно:

вот чтобы не вводить номера нужен скрипт которые будет автоматом вводить номер

на сайте перевозчика и выдавать где находиться посылка сейчас

примерно так выглядит чужой сервис http://gdeposylka.ru/

но там много рекламы и неточно показывает нужен свой сайт

изначально будут только номера вперемешку одним файлом

иванов ЕЕ577051299СN

петров EC401697867SG

сидоров EX000262338SG

смирнов RT083194205HK

и т.д

нужно из тексового файла сформировать такое

иванов ЕЕ577051299СN отследить (в виде линка на сайт отлеживание.ру/ЕЕ577051299СN )

петров EC401697867SG отследить (в виде линка на сайт отлеживание.ру/EC401697867SG )

при нажатии линка будет переходить на сайт отлеживание.ру с номером

далее скрипт сам анализирует какой вид почты и берет инфо с нужного сайта

в конце выдает местонаходление и трек посылки

пример что нужно выдать.

Операция Дата Индекс Адрес Атрибут операции Вес (кг.) Объявл. ценность (руб.) Налож. платёж (руб.)

Индекс получателя Адрес получателя

Приём 05.11.2010 10:52 Китай 528447

Экспорт 05.11.2010 23:41 Китай CNCAND

Импорт 09.11.2010 12:21 104010 Москва EMS 0.333 630096 Новосибирск, Новосибирская обл.

Обработка 11.11.2010 14:00 104010 Москва EMS Покинуло место международного обмена

Обработка 12.11.2010 10:49 130100 Москва EMS СЦ Сортировка

Обработка 15.11.2010 16:15 630880 Новосибирск EMS СЦ Сортировка

Обработка 16.11.2010 09:18 630880 Новосибирск EMS СЦ Прибыло в место вручения

Неудачная попытка вручения 16.11.2010 12:30 630880 Новосибирск EMS СЦ Временное отсутствие адресата

Вручение 17.11.2010 11:45 630880 Новосибирск EMS СЦ Вручение адресату 0.32

14 лет назад
soborovatamara
Александр 
53 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

puzzleman
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
#1
Отлично работает
Отличный заказчик! Очень доволен сотрудничеством

Заявки фрилансеров

puzzleman
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
#1

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