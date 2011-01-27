Нужен скрипт позволяющий управлять ставками рекламных объявлений вконтакте в зависимости от времени суток. (снижать на ночь допустим и повышать днем). Из настроек должен быть выбор рекламного объявления, настройка ставки по часам. ...
Требуется создать сайт игрового проекта
Есть дизайн и верстка. Требуется создать сайт игрового проекта, точнее его основу:
Новостной блок
Статьи
Список игр
Список серверов
Регистрацию пользователей и профиль пользователя на сайте
Обязательно требуется админская часть для управление пользователями/играми/серверами/новостями/статьями
Различные CMS и свои движки не интересуют. Сайт с нуля.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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