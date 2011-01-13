Существует информационный сайт города, который работает на движке Wordpress. Необходимо к нему разработать раздел "Отзывы о предприятиях". Примерный функционал как у otzovik.com, но несколько проще. Особенностью является то, что ...
Компоненты под джумлу
Нужно разработать два очень простых компонента под джумлу.
Также нужны люди, которые могут оперативно и качественно дописывать модули и компоненты под джумлу.
Задач будет много, интересует постоянное сотрудничество.
Иногда задач бывает очень много, по-этому хочу собрать небольшую базу программистов, которые работают с джумлой.
Приоритетность кандидатам из Москвы.
Связь по телефону обязательна!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Здраствуйте! Мне нужно информацию отображающуюся на определенном сайте упорядочить и копировать в таблицу exel. Нужно что бы это делалось как в атоматическом режиме так и в ручном. Побольшому счету ничего сложного.Закрыт14 лет назад
Установить платежный агрегатор onpay, настроить edost (изменив код)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Задача: написать 4 парсера сайтов на php, складывающих данные в csv и записывающих в файл. Требования к исполнителю: опыт подобной работы, скайп Полное ТЗ по запросу.Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, Хотелось бы обновить Джумлу до последней версии и добавить модуль карусель с отображением фотографий последних новостей с вводным текстом под фотографией. А также установить модуль прогноза погод 2-х городов. ...Закрыт14 лет назад
Срочно нужно привязать форму регистрации http://ad2b.ru/login/register/ к БД Система AVEcms Меня "опрокинул" один программист, пишет что типа осталось поправить класс модуля авторизации, но у него нет времени. Мне ...Завершен14 лет назад
Создать аналог сайта http://uin4you.net/ желательно без mysql и подешевле. (указывайте цену)Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно программа для сайта http://www.realrake.com/. Сайт специализируется на привлечении людей в покер. Нужно, что б мы могли грузить файл с данными с определенных покер сайтов и датами. И клиентам показывался их текущий баланс. Так, же ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать – так чтоб в парсере ссылки ввиде saite.ru/006/994/00069942... выглядели либо так saite.ru/rt6fdfhdbjh7cy7f... или же так jfndjn8erye8yf88fs9ds что то в этом роде. 422802864 или [email protected]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется скрипт работающий по следующему алгоритму: 1. Получаются данные из клиента о количестве денег у игрока 2. Если стек (количество денег) больше определенного количества, то устанавливаем галочку sitout Next BB ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад