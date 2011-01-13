Компоненты под джумлу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок157 просмотров

Нужно разработать два очень простых компонента под джумлу.

Также нужны люди, которые могут оперативно и качественно дописывать модули и компоненты под джумлу.

Задач будет много, интересует постоянное сотрудничество.

Иногда задач бывает очень много, по-этому хочу собрать небольшую базу программистов, которые работают с джумлой.

Приоритетность кандидатам из Москвы.

Связь по телефону обязательна!

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14 лет назад
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12 лет назад

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