Нужно разработать два очень простых компонента под джумлу.

Также нужны люди, которые могут оперативно и качественно дописывать модули и компоненты под джумлу.

Задач будет много, интересует постоянное сотрудничество.

Иногда задач бывает очень много, по-этому хочу собрать небольшую базу программистов, которые работают с джумлой.

Приоритетность кандидатам из Москвы.

Связь по телефону обязательна!