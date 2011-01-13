Нужен готовый скрипт онлайн общения между двумя людьми через медиа сервер red5 или p2p Также необходима небольшая кастомизация С вас пример скрипта + стоимость
Нужно зашифровать ссылки в парсере.
Нужно сделать – так чтоб в парсере ссылки ввиде saite.ru/006/994/00069942... выглядели либо так saite.ru/rt6fdfhdbjh7cy7f... или же так jfndjn8erye8yf88fs9ds что то в этом роде.
422802864 или [email protected]
Заявки фрилансеров
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