Доработать сайт на битриксе

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки103 просмотра

Сайт веб-студии сделан на Битриксе. Почти готов. Нужно доработать следующее:

1. Кроссбраузерность

2. Увеличение картинок портфолио при наведении курсора на главной и на странице Портфолио

3. На странице портфолио убрать отдельные страницы для каждого из них, а сделать просто активацию изображения после клика

4. отображение страницы видео-новости

Сайт не большой и является расширенным сайтом-визиткой.

Сайт пока закрыт. Заинтересованным пришлю в личку гостевой доступ

14 лет назад
zmxn
46 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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