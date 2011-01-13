Создать веб-интерфейс на основе таблицы

В приложении файл, требуется создать вебинтерфейс для управления данными.

Использовать PHP+MySQL (Желательно AJAX)

Требуется создать интерфейс для добавления и редактирования данных.

Краткое ТЗ

1. Несколько пользователей, используя каждый свой логин и пароль входжят в систему.

2. Есть 5 групп пользователей, у каждой группы свои возможности.

2. Пользователи имеют возможность добавить, редактировать и удалять строки.

3. Некоторые данные хранятся в виде отдельных справочников (таблиц).

При создании проекта есть два этапа:

1. Создание и согласование интерфейса (внешний вид).

Так как таблица довольно широкая, нужно часть данных спрятать в раскрывающиеся блоки.

Некоторые данные выводить в виде хинтов (при наведении мыши)

Создать все необходимые кнопки и меню.

2. Привязка с созданным кнопкам и меню требуемого функционала.

Особо приветствуется креативность.