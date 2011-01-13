Ищу программиста либо команду разработчиков для разработки веб-сервиса. Веб-сервис состоит из следующих компонентов: 1) Краулинг – пауки собирающие конкретную информацию с конкретного списка сайтов. Ни сами сайты, ни видео, ни аудио скачивать не надо. ...
Создать веб-интерфейс на основе таблицы
В приложении файл, требуется создать вебинтерфейс для управления данными.
Использовать PHP+MySQL (Желательно AJAX)
Требуется создать интерфейс для добавления и редактирования данных.
Краткое ТЗ
1. Несколько пользователей, используя каждый свой логин и пароль входжят в систему.
2. Есть 5 групп пользователей, у каждой группы свои возможности.
2. Пользователи имеют возможность добавить, редактировать и удалять строки.
3. Некоторые данные хранятся в виде отдельных справочников (таблиц).
При создании проекта есть два этапа:
1. Создание и согласование интерфейса (внешний вид).
Так как таблица довольно широкая, нужно часть данных спрятать в раскрывающиеся блоки.
Некоторые данные выводить в виде хинтов (при наведении мыши)
Создать все необходимые кнопки и меню.
2. Привязка с созданным кнопкам и меню требуемого функционала.
Особо приветствуется креативность.
Выбранный исполнитель
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