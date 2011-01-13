Программирование корпоративного сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт21 заявка282 просмотра

Здравствуйте!

Необходима разработка программной части проекта. Это корпоративный сайт с некоторыми особенностями:

― информационные страницы

― новости

― регистрация

― корпоративный журнал, в который могут публиковать материалы разные пользователи

― подача материалов в журнал

― модерация заявок администратором сайта

― редактирование материалов

― формирование внутреннего журнала из заявок пользователей

― 3 языка

Необходим разработчик с опытом реализации подобных проектов.

Язык: Php

Срок: 30 дней

PHP
14 лет назад
suprom
Роман 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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