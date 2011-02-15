HTML парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок306 просмотров

Необходим HTML парсер для сбора контактной информации с нескольких сайтов: название, адрес, телефон. Складывать данные в базу sql-lite.

Сразу указывайте цену.

HTMLSQL
14 лет назад
vaconi
50 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

senat56
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Работа сделана очень качественно. Сергей один из тех разработчиков, что "днем с огнем" не найти. Высокая компетентность, все в срок. Реально очень рад знакомству с ним.
Очень приятно работать с человеком который умеет: 1) чётко формулировать свои мысли! 2) На все возникавшие вопросы заказчик отвечал в кратчайшие сроки! 3) Оплата своевременно и в полном объеме! 4) Всегда ONLINE! 5)+10

Заявки фрилансеров

senat56
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад