Есть сайт на флеше - глючит изрядно. Хотелось бы его переписать, включая админку. Требования к разработчику: опыт, наличие готового решения движка, гарантии поддержки в течение полугода
Флешку сделать
Флешку сделать есть логотип сайта
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