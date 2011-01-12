Разработка web приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок217 просмотров

Структура приложения представляет собой две взаимосвязаные части:

внешнюю — веб-сайт и внутреннюю — веб-приложение.

Внешняя часть предоставляет информационные материалы, а так же форму для

авторизации на внутренней части.

Основным сервисом является календарь (пример -"гугл" + доп. функционал).

ТЗ высылается на почту после просмотра портфолио выполненных работ.

14 лет назад
vavali
Вадим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров