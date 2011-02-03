Копия сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки233 просмотра

Необходима рабочая копия с сайта: buhsoft.ru

14 лет назад
inyan_timon
Тимофей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

zhukmax
Иван 
30 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)
14 лет назад
$250
10 дней
Работой доволен! Сайт сделал так, как просил! ОЦЕНКА - ВЫШЕ, ЧЕМ ОТЛИЧНО!!!
Отличный заказчик, работать одно удовольствие - все понятно объяснил, принял без лишних проблем и тут же оплатил.

Заявки фрилансеров

zhukmax
Иван 
30 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)
14 лет назад