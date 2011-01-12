VC++ 6.0 и JScript

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Закрытнет заявок117 просмотров

Необходимо доработать active x приложение написанное на vc++ 6.0 и подключить функционал на странице через JScript

ТЗ и все необходимое через ПМ

14 лет назад
alos1
46 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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