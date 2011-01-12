Необходимо сделать примитивный игровой Flash баннер. В левой части текстовая информация акции, в правой человек едет на сноуборде с горы объезжая препятствия. Управление мышкой вправо лево, прыжок трамплине. Необходимо максимум упростить игру, чтобы увеличить ...
VC++ 6.0 и JScript
Необходимо доработать active x приложение написанное на vc++ 6.0 и подключить функционал на странице через JScript
ТЗ и все необходимое через ПМ
Заявки фрилансеров
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