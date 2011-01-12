Find My iPhone 4D

Существует приложение "Find My iPhone"

http://itunes.apple.com/us/app/find-my-iphone/id376101648?mt=8

которое позволяет найти нахождение собственного iPhone 4 или iPad.

Кроме того есть сайт www.me.com , который делает тоже самое.

Картинка с него в приложении.

Требуется написать серверное приложение (PHP/MySQL), которое записывает эти координаты в базу данных в формате:

1. время

2. широта

3. долгота

4. высота ( если эта информация доступна )

Никакой привязки к картам на данном этапе не требуется, равно как не нужен никакой интерфейс.

Просто cron запускает (например, каждые полчаса) скрипт на PHP и этот скрипт добавляет одну запись в базу данных.

P.S. Существует ли такой API у Apple для данной задачи я не знаю, но приложения уже существуют.

P.P.S. Оплата через PayPal, Moneybookers, кредиткой или переводом (SEPA/IBAN) евро на счëт в европейский банк.