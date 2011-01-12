Создать парсерный модуль (серверный) php+sql

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок188 просмотров

Нужно создать серверный парсерный модуль с возможностью периодичного ре-парсинга каталога продукции интернет-магазина (фото, спецификация, цена). +веб интерфейс просмотра баз и настроек ре-парсинга.

укажите цену, ориентировочные сроки+ваш опыт в парсинге.

PHPSQL
14 лет назад
vpip20
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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