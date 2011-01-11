Собрать и подготовить материал по созданию модулей для CMS Drupal 6. Пошаговое создание модуля, с примерами. Рассмотреть необходимые хуки.
Дописание и изменение модулей на Joomla
Дописание и изменение модулей. Пример: сайт http://ufaimperia.ru/vse?cat=1&list=0, посмотрите как реализован вывод, это НЕ стандартные джумловские модули. И по-моему не по API, просто на пхп.
В ценах и сроках прошу указать, в какую сумму и как по срокам оцениваете сделать такой вывод. А вообще он уже готов, просто специфичные задачи по нему и создание дополнительных функций.
Заявки фрилансеров
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