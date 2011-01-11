Дописание и изменение модулей на Joomla

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Дописание и изменение модулей. Пример: сайт http://ufaimperia.ru/vse?cat=1&list=0, посмотрите как реализован вывод, это НЕ стандартные джумловские модули. И по-моему не по API, просто на пхп.

В ценах и сроках прошу указать, в какую сумму и как по срокам оцениваете сделать такой вывод. А вообще он уже готов, просто специфичные задачи по нему и создание дополнительных функций.

JoomlaPHP
14 лет назад
umls
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