Дописание и изменение модулей на Joomla

Дописание и изменение модулей. Пример: сайт http://ufaimperia.ru/vse?cat=1&list=0, посмотрите как реализован вывод, это НЕ стандартные джумловские модули. И по-моему не по API, просто на пхп.

В ценах и сроках прошу указать, в какую сумму и как по срокам оцениваете сделать такой вывод. А вообще он уже готов, просто специфичные задачи по нему и создание дополнительных функций.