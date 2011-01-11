Здравствуйте. Есть задача создать интернет магазин Joomla+VM. Есть ТЗ, что необходимо по функционалу. Нужен спец в своем деле, который знает joomla от а до я, который работает быстро, аккуратно и качественно. Возможно ...
Программа на JAVA с Interactive Brockers API.
Приятного времени суток.
Требуется разработка программы на JAVA под консоль UNIX (желательно с возможностью портирования под другие ОС)
Программа будет использовать IB API (Interactive Brockers API)
http://institutions.interactivebrokers.com/en/p.php?f=programInterface&ib_entity=inst
Там масса работающих примеров и адекватная online-поддержка.
По параметрам, введенным в командной строке или любым другим удобным способом, программа должна делать выборку по одному единственному запросу и выводить ее результаты в формате MS Excel.
Все настройки (логин, пароль учетной записи Interactive Brockers и т.д.) должны находиться во внешнем файле.
Так же должен быть создан веб-интерфейс, который будет осуществлять доступ к вышеописанной программе и возвращать пользователю Excel файл.
Точное Т.З. на вас (составляете по моему описанию запроса, утверждаем, работаем).
По окончанию разработки будет проведено адекватное тестирование, исправление ошибок тоже будет на вас.
Хотелось бы услышать предложения по цене и срокам.
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