Разбивка на страницы.

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Завершен2 заявки152 просмотра

Есть папка с php файлами. Сделать программу, которая разобьет тест в файлах на 1 прокрутку монитора, создав новые файлы. Детали при работе.

PHP
14 лет назад
loljeans
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

linntroll
Павел 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня
Приємний виконавець. Відразу зрозумів, що вимагалося і швиденько виконав. Будемо працювати ще при потребі!
Очень приятный в работе человек. Интересный заказ и своевременная оплата. Понравилось сотрудничать.

Заявки фрилансеров

linntroll
Павел 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад